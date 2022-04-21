РФ сместила на 1 мая дату "референдума" на оккупированной территории Херсонской области

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Референдум" наметили на 1 мая, а на 2-10 мая — "перепись".

Оккупационная власть также объявила ​​мобилизацию лиц мужского пола. При этом местным жителям запрещено любое перемещение между населенными пунктами.

Ранее имитацию "волеизъявления граждан" на временно неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории региона оккупанты собирались провести 27 апреля.

В это время украинские власти "практически в онлайн-режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен "русский мир".

Причем у руководства Украины есть стратегия по деоккупации всех населенных пунктов на юге Украины.