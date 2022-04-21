РФ змістила на 1 травня дату "референдуму" на окупованій території Херсонської області

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий “референдум”, а також “перепис населення”. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Референдум" намітили на 1 травня, а на 2-10 травня - "перепис".

Окупаційна влада також оголосила мобілізацію осіб чоловічої статі. При цьому місцевим мешканцям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами.

Раніше імітацію "волевиявлення громадян" на тимчасово непідконтрольній Збройним силам України території регіону окупанти мали намір провести 27 квітня.

У цей час українська влада "практично в онлайн-режимі" спостерігає за тим, як місцева активно протистоїть спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми або якимось іншим способом створити враження, що в цих містах можливий "російський світ".

Причому керівництво України має стратегію з деокупації всіх населених пунктів на півдні України.