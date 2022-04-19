Російські військові готують низку псевдореферендумів для "легалізації" окупаційних адміністрацій - ГУР МО

У Херсоні, Миколаївській та Запорізькій областях російські окупанти готуються до псевдореферендуму. Проте місцеві жителі кажуть, що не підуть голосувати.

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На окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на референдумі щодо створення чергової псевдореспубліки "ХНР" та визнання окупаційної влади. Для цього залучено потужність друкарні у місті Нова Каховка. Про це повідомила українська розвідка.

Місцеві жителі впевнені – реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих як картинка для російських ЗМІ. "Голосування" оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання "гуманітарної допомоги". Щоб отримати продуктовий пайок, мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації.

Референдум щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готується також у місті Снігурівка у Миколаївській області. Жителів закликають у призначений час прийти на дільниці. Захід організують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

Також в окупованій Снігурівці в Запорізькій області розпочато перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують установку до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення "Пошти Росії", запуск мобільного зв'язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, зокрема закордонних.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає Крим російським.