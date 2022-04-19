Байден сказав Обамі, що балотуватиметься на другий термін, — ЗМІ

Президент США Джо Байден повідомив колишнього президента Барака Обаму, що планує балотуватися на другий термін у 2024 році.

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Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на два джерела.

"[Байден] хоче балотуватися, і він явно дає всім знати", — сказав один із двох джерел, знайомих із розмовами між Обамою та Байденом.

Джерело також повідомило, що президент США, незважаючи на нестійкий рейтинг схвалення, залишається найвірогіднішим кандидатом від Демократичної партії, який переможе попереднього президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, він вважає, що він єдиний, хто може перемогти Трампа. Я не думаю, що він думає, що в Демократичній партії є хтось, хто може перемогти Трампа, і це найважливіший фактор", — сказало джерело, знайоме з переговорами Обами та Байдена.

Видання зазначає, що Білий дім не став коментувати розмов Байдена та Обами.

Зазначимо, що 79-річний Байден був найстарішим президентом, який обійняв посаду у віці 78 років, і на початку свого другого терміну йому виповниться 82 роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Джозеф Байден врешті-решт ухвалить рішення про візит до України, щоб на власні очі побачити всі наслідки російської агресії.