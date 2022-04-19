Байден сказал Обаме, что будет баллотироваться на второй срок, — СМИ

Президент США Джо Байден сообщил бывшему президенту Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

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Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на два источника.

"[Байден] хочет баллотироваться, и он явно дает всем знать", — сказал один из двух источников, знакомых с разговорами между Обамой и Байденом.

Источник также сообщил, что президент США, несмотря на неустойчивый рейтинг одобрения, остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, который победит предыдущего президента США Дональда Трампа.

"Я полагаю, он думает, что он единственный, кто может победить Трампа. Я не думаю, что он думает, что в Демократической партии есть кто-то, кто может победить Трампа, и это самый важный фактор", — сказал источник, знакомый с переговорами Обамы и Байдена.

Издание отмечает, что Белый дом не стал комментировать разговоры Байдена и Обамы.

Отметим, что 79-летний Байден был самым старым президентом, вступившим в должность в возрасте 78 лет, и в начале своего второго срока ему исполнится 82 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что американский лидер Джозеф Байден в конце концов примет решение о визите в Украину, чтобы своими глазами увидеть все последствия российской агрессии.