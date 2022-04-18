Зеленский уверен, что Байден решит приехать в Украину, — The Times

Президент Владимир Зеленский считает, что американский лидер Джозеф Байден в конце концов примет решение о визите в Украину, чтобы своими глазами увидеть все последствия российской агрессии. Такое заявление глава государства сделал в комментарии The Times.

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"Я думаю, что он приедет. Я имею в виду его решение, конечно. Кроме того, от ситуации с безопасностью многое зависит, я имею в виду это, но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и потому он должен приехать сюда, чтобы увидеть", — сказал Зеленский.

В настоящее время Белый дом обдумывает, отправить ли высокопоставленного чиновника в Киев в знак поддержки, однако о Байдене речь не идет. Представитель Белого дома Джен Псаки прямо заявила, что у президента Байдена нет планов отправиться в Украину.

Американский лидер интересовался визитом в Украину еще в марте, когда был в Польше. Тогда, по данным американских СМИ, Байдену не разрешила пересечь границу и попасть в Украину его служба безопасности.

Накануне стало известно, что в Украину может приехать чиновник США, вскоре Байден заявил, что хотел бы лично посетить Украину.

Тем временем другие лидеры активно приезжают в Киев. Недавно в Украину приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.