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В Белом доме не планируют визит Байдена в Украину

В Белом доме не планируют визит Байдена в Украину
Визит Байдена в Украину откладывается на неопределенный срок

В настоящее время президент США Джозеф Байден не имеет планов отправиться в Украину, несмотря на желание лично увидеть последствия преступлений российских солдат.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время записи подкаста PodSaveAmerica.

У Псаки спросили, рассматривают ли в Белом доме организацию визита президента Байдена в Киев. Она ответила: "Нет, мы не планируем визит президента в Украину".

Американский президент интересовался визитом в Украину еще в марте, когда был в Польше. Тогда, по данным американских СМИ, Байдену не позволила пересечь границу и попасть в Украину его служба безопасности. 

Накануне стало известно, что в Украину может приехать высокопоставленный чиновник США, вскоре Байден заявил, что хотел бы лично посетить Украину. 

Тем временем другие лидеры активно приезжают в Киев. Недавно в Украину приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

Автор:
Вита Молодан