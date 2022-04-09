Премьер Британии Джонсон встретился с Зеленским, чтобы обсудить новый пакет финансовой и военной помощи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера Даунинг-стрит.

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"Премьер-министр посетил Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, а премьер-министр представит новый пакет финансовой и военной помощи", — сообщил представитель британского правительства.

Ранее в Офисе Президента Зеленского сообщили, что премьер Британии Джонсон посетил Киев и встретился с Зеленским. А глава ОП Андрей Ермак сообщил, что данная встреча была "не спонтанной"

Напомним, ранее британские СМИ заявили, что Великобритания планирует вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.