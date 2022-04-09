Премьер Британии Борис Джонсон встретился с Зеленским в Киеве(Обновлено)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу 9 апреля. Об этом на своем Facebook сообщил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

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"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал замглавы ОП.

Позже Глава Офиса Президента Андрей Ермак также опубликовал несколько фотографий Джонсона и Зеленского и добавил что разговор между ними был "насыщеным и конструктивным".

"Я регулярно общаюсь с советником господина Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, поэтому этот визит не был спонтанным. Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", — написал Ермак.

Фото из телеграм-канал Андрея Ермака

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидер санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Украины. Приветсвую в Киеве, друг!", - написал в своем телеграм-канале Зеленский.

Напомним, ранее британские СМИ заявили, что Великобритания планирует вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.