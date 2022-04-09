Прем'єр Британії Борис Джонсон зустрівся із Зеленським у Києві(Оновлено)

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у суботу 9 квітня. Про це на своєму Facebook повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

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"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським. Великобританія - лідер в оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер у санкціях щодо російського агресора", - написав заступник глави ВП.

Пізніше Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також опублікував кілька фотографій Джонсона та Зеленського і додав, що розмова між ними була "насиченою і конструктивною".

"Я регулярно спілкуюся з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом і радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, тому цей візит не був спонтанним. Чекати на результати недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", — написав Єрмак.

Фото з телеграм-канал Андрія Єрмака

"Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – один з найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України. Вітаю у Києві, друже!", - написав у своєму телеграм-каналі Зеленський.

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ заявили, що Великобританія планує озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.