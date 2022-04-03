Великобритания хочет вооружить Украину для обороны Одессы

Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.

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Об этом сообщает The Times.

Издание отмечает, что Лондон готовится предоставить Украине противокорабельные ракеты.

Как заявляет премьер Борис Джонсон, они понадобятся для защиты Одессы от нападения.

В Лондоне хотят "предотвратить наступление русских на Одессу, точно так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать президенту Путину захватить Киев".

В Британии уверены, что остановка российского наступления под Киевом — это заслуга гранатометов NLAW. Но теперь войска РФ концентрируются на юге, пишет издание.

Речь может идти о поставках американских ракет Harpoon.

Отметим, российские войска в воскресенье утром, 3 апреля, нанесли авиаудары по Одессе.

Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального оружия, чтобы защититься от вторжения России.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.