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Великобритания хочет вооружить Украину для обороны Одессы
Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Это также поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.
Об этом сообщает The Times.
Издание отмечает, что Лондон готовится предоставить Украине противокорабельные ракеты.
Как заявляет премьер Борис Джонсон, они понадобятся для защиты Одессы от нападения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Лондоне хотят "предотвратить наступление русских на Одессу, точно так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать президенту Путину захватить Киев".
В Британии уверены, что остановка российского наступления под Киевом — это заслуга гранатометов NLAW. Но теперь войска РФ концентрируются на юге, пишет издание.
Речь может идти о поставках американских ракет Harpoon.
Отметим, российские войска в воскресенье утром, 3 апреля, нанесли авиаудары по Одессе.
Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального оружия, чтобы защититься от вторжения России.
В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.