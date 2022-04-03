Великобританія хоче озброїти Україну для оборони Одеси

Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

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Про це повідомляє The Times.

Видання зазначає, що Лондон готується надати Україні протикорабельні ракети.

Як заявив прем'єр Борис Джонсон, вони знадобляться для захисту Одеси від нападу.

У Лондоні хочуть "запобігти наступу росіян на Одесу, так само, як британські протитанкові ракети використовувалися, щоб завадити президенту Путіну захопити Київ".

У Британії впевнені, що зупинка російського наступу під Києвом – це заслуга гранатометів NLAW. Але наразі війська РФ концентруються на півдні, пише видання.

Зазначимо, російські війська в неділю вранці, 3 квітня, завдали авіаударів по Одесі.

Раніше повідомлялося, що Великобританія разом із союзниками передасть Україні ще більше летальної зброї, щоб захиститись від вторгнення Росії.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.