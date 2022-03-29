Припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій проти Росії, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив уряду своєї країни, що однієї угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде замало для скасування британських санкцій проти Кремля. Про це повідомляє видання Reuters.

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Відомо, що таку заяву Джонсон зробив під час засідання Кабміну 29 березня.

"Він сказав, що тиск на президента Росії Володимира Путіна має бути посилено як за рахунок подальших економічних заходів, так і за рахунок надання військової допомоги (Україна - Delo.ua), щоб гарантувати, що Росія повністю змінить курс", - розповів журналістам представник Джонсон.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що санкції, введені щодо російських фізичних осіб та компаній, можуть бути зняті, якщо Росія піде з території України та візьме на себе зобов'язання припинити агресію.

Востаннє Великобританія вводила нові санкції 24 березня. Тоді під них потрапили російська еліта та бізнес. Санкції спрямовані проти стратегічних галузей, зокрема обмеження запроваджено щодо оборонного виробництва та банківського сектора.

Крім того, Джонсон рішуче наполягає на відключенні Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив його, що Ні Німеччина, ні Євросоюз не підтримають такі санкції.