Чехія заморозила активи підсанкційних росіян на сотні мільйонів крон

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що держава робить це обмежено через чинне законодавство у країні. Тому уряд готується змінити закони, що розв'яжуть руки владі. Про це повідомляє Ceske noviny.

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За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, , що зараз процедура заморожування активів є складною, оскільки часто вона не ізольована, а є частиною більших компаній.

"Ми налаштовані рішуче, ми заморозили активи російських олігархів на сотні мільйонів крон. І ми продовжуватимемо це робити", - сказав Фіала.

Однак, за його словами, необхідно буде змінити закони, щоб процедура стала ще більш ефективною та швидкою. Він додав, що необхідно уточнити, як має виглядати така зміна.

У минулому президент Чехії Мілош Земан був супротивником санкцій, який, з іншого боку, після нападу Росії на Україну висловився за жорсткі заходи проти Кремля. Коментуючи цю зміну у поглядах глави держави, Фіала констатував, що він радий тому, що політичне представництво Чехії у цій надзвичайній та екстремальній ситуації висловилося в один голос.

У Чеській Республіці за застосування санкцій відповідає Фінансово-аналітичне бюро (ФАУ). Цього тижня він оголосив, що займається кількома випадками обходу санкцій. Деякі компанії намагалися перевести десятки мільйонів крон, тому офіс заморозив рахунки та порушив кримінальну справу. Наразі справами займається поліція.

Нагадаємо, що Польща, Чехія та Словенія запропонували план із 10 кроків для зупинення російської агресії проти України.