Чехия заморозила активы подсанкционных россиян на сотни миллионов крон

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что государство делает это ограничено из-за действующего законодательства в стране. Поэтому правительство готовится изменить законы, которые развяжут руки властям. Об этом передает Ceske noviny.

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По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, что сейчас процедура заморозки активов является сложной, так как зачастую она не изолирована, а является частью более крупных компаний.

"Мы настроены решительно, мы заморозили активы российских олигархов на сотни миллионов крон. И мы будем продолжать это делать", — сказал Фиала.

Однако, по его словам, необходимо будет изменить законы, чтобы процедура стала еще более эффективной и быстрой. Он добавил, что необходимо уточнить, как должно выглядеть такое изменение.

В прошлом президент Чехии Милош Земан был противником санкций, который, с другой стороны, после нападения России на Украину высказался за жесткие меры против Кремля. Комментируя эту перемену во взглядах главы государства, Фиала констатировал, что он рад тому, что политическое представительство Чехии в этой чрезвычайной и экстремальной ситуации высказалось в один голос.

В Чешской Республике за применение санкций отвечает Финансово-аналитическое бюро (ФАУ). На этой неделе он объявил, что занимается несколькими случаями обхода санкций. Некоторые компании пытались перевести десятки миллионов крон, поэтому офис заморозил счета и возбудил уголовное дело. Сейчас делами занимается полиция.

Напомним, что Польша, Чехия и Словения предложили план из 10 шагов для остановки российской агрессии против Украины.