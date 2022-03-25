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Политика
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Польша, Чехия и Словения предложили план из 10 шагов для остановки российской агрессии против Украины

Премьеры Чехии, Словении и Польши 15 марта в Киеве. Фото: пресс-служба президента Украины
Премьеры Чехии, Словении и Польши 15 марта в Киеве. Фото: пресс-служба президента Украины

Польша, Чехия и Словения выработали план из 10 шагов, которые необходимо предпринять для поддержки Украины и остановки ведущейся Россией войны против нее. Об этом рассказал в своей статье для издания Politico польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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Он напомнил, что недавно посещал Киев вместе с коллегами из указанных стран Петром Фиалой и Янезом Яншей, подчеркнув, что Украине сейчас нужна куда большая поддержка, чем оказываемая фактически.

"Люди, с которыми я разговаривал в Киеве, имеют больше мужества, чем лидеры крупнейших стран мира. Но им нужно больше, чем просто сочувствие или заявления о солидарности. Им нужна реальная поддержка. Президент Владимир Зеленский... и остальная Украина правы, ожидая от нас гораздо большего", - отметил Моравецкий.

По словам польского премьера, нет смысла пытаться умиротворить президента России Владимира Путина, боясь Третьей мировой войны, поскольку ему в принципе не нужны предлоги для нарушения международного права, что показал опыт и Грузии, и Украины.

"Такие замечания напоминают мне слова Уинстона Черчилля, который описал решение умиротворить Адольфа Гитлера как выбор между войной и позором: "Они выбрали позор, но также получат войну". Пассивность политиков накануне Второй мировой войны не остановила Гитлера. Это давало ему больше возможностей для действий. Наша задача сегодня – не повторить той же ошибки", - подчеркнул он.

Моравецкий отметил, что четыре пакета санкций, которые ввел Евросоюз против Украины, являются недостаточными, и "нужно сделать гораздо больше, и быстро".

Так, помимо скорейшего прекращения платежей России за нефть, газ и уголь, он назвал следующие меры:

- отключение всех российских банков от международной межбанковской системы SWIFT;
- введение единой политики убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве;
- полная блокировка российской пропаганды в Европе;
- блокировка российских кораблей в европейских портах;
- блокировка автомобильного сообщения с Россией;
- введение санкций не только в отношении олигархов, но и в отношении всей российской бизнес-среды;
- приостановка выдачи виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС;
- введение санкций против всех членов партии "Единая Россия";
- полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;
- исключение России из всех международных организаций.

"Если это не остановит войну, то надо идти дальше. В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами", - добавил Моравецкий.

При этом польский премьер добавил, что наличие у России ядерного оружия не должно служить оправданием для воздержания от таких действий, поскольку пассивная реакция, по его мнению, лишь подтолкнет Путина к дальнейшим действиям.

"Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где проходит красная черта — черта, которую он не может перейти. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может служить оправданием пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдерживать. В противном случае Путин пойдет только дальше", - подчеркнул он.

Моравецкий также допустил, что "в следующий раз" Путин может напасть на Молдову, Литву или Финляндию и задался вопросом, "начнем ли мы относиться к этой угрозе серьезно только тогда, когда он пошлет танки на Берлин".

Автор:
Тимофей Беспятов