Украина просит ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью

Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на Россию и Беларусь. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает проводить операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели", — сказано в нем.

В связи с этим в министерстве предлагают ЕС полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью, заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию ЕС и через его границы, а также запретить таможенное оформление товаров, доставляемых в РФ и Беларусь.

Отмечается, что указанные меры необходимы для остановки поставки в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд.

Напомним, что Украина также призывает Евросоюз перекрыть доступ для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь грузового) на территорию ЕС.

Более того, в начале марта Мининфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры с призывом закрыть Россию от авиационного пространства, морских портов и исключить РФ из состава международных организаций.

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