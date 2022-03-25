Україна просить ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю

Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Росію та Білорусь. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Незважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети", — сказано в ньому.

У зв'язку з цим у міністерстві пропонують ЄС повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білоруссю, заблокувати можливість перевезення вантажів та людей до Росії та Білорусі через територію ЄС та через його кордони, а також заборонити митне оформлення товарів, що доставляються до РФ та Білорусі.

Зазначається, що ці заходи необхідні для зупинення постачання в країну-агресор товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військових потреб.

Нагадаємо, що Україна також закликає Євросоюз перекрити доступ для російського та білоруського автотранспорту (насамперед вантажного) на територію ЄС.

Більше того, на початку березня Мінінфраструктури надіслало офіційні листи в 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури із закликом закрити Росію від авіаційного простору, морських портів та виключити РФ зі складу міжнародних організацій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com