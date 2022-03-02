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Министерство инфраструктуры начало полную инфраструктурную изоляцию России от мира

Министерство инфраструктуры начало полную инфраструктурную изоляцию России от мира

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры с призывом закрыть Россию от авиационного пространства, морских портов и исключить Рф из состава международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба МИУ.

"Среди адресантов - крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма", - говорится в сообщении.

Соответствующие письма были направлены в следующие организации:

▪ Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)

▪ Международный Совет Аэропортов (ACI)

▪ Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)

▪ Международный союз железных дорог (UIC)

▪ Международная организация гражданской авиации (ICAO)

▪ Министерство транспорта Великобритании

▪ Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)

▪ Дунайская комиссия

▪ Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)

▪ Федеральное авиационное управление США

▪ Международный транспортный форум (ITF)

В МИУ отмечают, что процесс полной изоляции страны-оккупанта уже начался. ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие страны уже закрыли воздушное пространство. Великобритания и Канада перекрыла доступ к своим портам для судов России, а также связанным с ней компаниям. Порты Бельгии отказались обрабатывать грузы, а Турция закрыла пролив Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

“К блокировке страны-агрессора присоединяются крупнейшие мировые компании. В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из России и в РФ. Эти шаги уже становятся мощным ударом по экономике оккупанта”, - отмечают в министерстве.