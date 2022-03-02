Міністерство інфраструктури розпочало повну інфраструктурну ізоляцію Росії від світу

Міністерство інфраструктури України направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури із закликом закрити Росію від авіаційного простору, морських портів та виключити РФ зі складу міжнародних організацій. Про це повідомила пресслужба МІУ.

“Серед адресантів — найбільші та найвпливовіша світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму”, - йдеться у повідомленні.

Відповідні листи були направлені до таких організацій:

▪ Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)

▪ Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)

▪ Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)

▪ Міжнародний союз залізниць (UIC)

▪ Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

▪ Міністерство транспорту Великобританії

▪ Європейська економічна комісія ООН (UNECE)

▪ Дунайська комісія

▪ Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)

▪ Федеральне авіаційне управління США

▪ Міжнародний транспортний форум (ITF)

У МІУ зазначають, що процес повної ізоляції країни-окупанта вже розпочався. ЄС, Канада, США, Австралія, Фінляндія та інші країни вже закрили повітряний простір. Великобританія та Канада перекрила доступ до своїх портів для суден Росії, а також пов’язаних з нею компаній. Порти Бельгії відмовились обробляти вантажі, а Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів.

“До блокування країни-агресора долучаються найбільші світові компанії. Зокрема, данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в Росію та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з та до РФ. Ці кроки вже стають потужним ударом по економіці окупанта”, - наголошують в міністерстві.