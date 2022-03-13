Украина ожидает ужесточения европейских санкций против российского и белорусского автотранспорта

Украина настаивает на важности перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь грузового) к дорожной системе ЕС. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам онлайн-встречи с коллегами из Польши, Австрии, Чехии, Франции Германии, а также комиссаром ЕС по транспорту.

К переговорам также присоединился президент Владимир Зеленский.

"Мы ожидаем отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников. Нужно обеспечить торговую блокаду России", — подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что в Украине идет масштабная эвакуация мирного населения. "Укрзализныця" эвакуировала уже более 2 млн человек, больше всего из Киева и Харькова. Из них почти 250 тысяч эвакуировали за границу, а именно в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Словакию.

"Процесс эвакуации продолжается, несмотря на постоянное нарушение оккупантом обещаний об обеспечении "зеленых коридоров", — сказал Кубраков.

Кроме того, "Укрзализныця" присоединилась к перевозке гуманитарной помощи. За первые 10 дней марта поездами в пострадавшие регионы доставили около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи.

"В разы больше помощи транспортируется грузовиками, в том числе и из-за границы. Существенной поддержкой организации грузовых автомобильных перевозок стало введение Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Словакией, Молдовой, Германией, Италией, Австрией и Венгрией безразрешительного проезда, а также других льготных условий для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину. Я призвал все европейские страны присоединяться к новой транспортной коалиции — это важный вклад в общую победу", — рассказал глава Мининфраструктуры.

Он также призвал партнеров присоединяться к восстановлению Украины, в частности, через общие новые проекты, технологии, а также специальные источники финансирования. Ущерб только для инфраструктуры транспортного сектора уже исчисляется в миллиардах долларов.

"Каждый шаг по поддержке нашей страны — это еще один последовательный шаг к общей победе Европы над агрессором. Демократия и свобода обязательно победят", – констатировал Кубраков.