Экономический ущерб от войны России с Украиной: как его считают и каких цифр нам ждать

За месяц войны российские войска уничтожили или частично повредили больше двухсот украинских школ, почти сорок больниц, десятки мостов, аэропортов и электростанций. И это без учета сотен, если не тысяч разрушенных жилых домов по всей стране. Каждую неделю экономический ущерб Украине, по оценкам экспертов, увеличивается на десятки миллиардов долларов. Но как считают эти цифры? Откуда берутся оценки, на которые будут опираться репарационные суды в будущем?

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Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, кто следит за разрушительными ветрами войны и почему общая сумма ущерба может оказаться в итоге астрономической.

Оценка влияния военных действий — дело, к сожалению, знакомое Украине. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН один из первых своих отчетов о последствиях российской агрессии выпустило еще восемь лет назад. В документе говорилось: в Донецкой и Луганской областях за первые полгода столкновений пострадали 659 административных зданий, 1230 частных домов и 178 предприятий. Убытки оценивались в $440 млн.

Летом 2020 года Венский институт международных экономических исследований (WIIW) провел "систематическую оценку издержек вооруженного конфликта на Донбассе". Исследователи пришли к выводу, что минимальные расходы на реконструкцию региона к тому моменту достигли $21,7 млрд.

WIIW выделили несколько направлений: прямой ущерб от боевых действий, износ фондов, экологические и гуманитарные проблемы. Самой простой категорией здесь является прямой ущерб — на Донбассе использовался практически весь спектр тяжелого вооружения (минометы, пушки, танки, системы залпового огня). Из-за высокой урбанизации региона масштабных разрушений избежать было невозможно.

Второй фактор — износ фондов. Еще до российской агрессии в 2014 году местные власти традиционно акцентировали внимание на критичной необходимости обслуживать и обновлять инфраструктуру населенных пунктов. Фактическая оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей, разрыв производственных цепочек, нарушение бизнес-процессов и падение доходов сделало эту работу невозможной.

Также не стоит забывать о гуманитарных проблемах региона (невозможность выплачивать пенсии на оккупированных территориях) и экологическом ущербе (контакт поверхностных вод с шахтными).

Чтобы оценить общий эффект вооруженной агрессии в ОРДЛО, авторы использовали несколько методик. Например, для фактора прямого ущерба от военных действий исследователи рассчитывали долю стоимости жилья, потерянного в результате военных действий для районов, которые контролируются Украиной. В дальнейшем они изучали линейную зависимость между интенсивностью боевых действий и ущербом, нанесенным жилью на уровне отдельного района. Конечно, в этой работе не обошлось без упрощений, однако экспертам удалось определить суммарную нижнюю границу — те самые $21,7 млрд.

Однако у открытой войны, которая началась в феврале 2022 года, гораздо более обширная география. От действий российских войск страдают Харьковская, Херсонская, Сумская, Черниговская, Киевская и другие области. По словам вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, украинское правительство практически сразу начало фиксировать и оценивать все экономические убытки, причиненные нападением РФ. Для этого Министерство экономики привлекло Киевскую школу экономики (KSE), группу Ukraine Economic Outlook и другие экспертные организации.

Чтобы разобраться в этой методологии оценки, Delo.ua обратилось к Дарине Марчак. Она возглавляет Центр анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute, который и ведет этот проект. По словам Марчак, существует несколько подходов к оценке потерь от войны и можно оценивать как потери от разрушений (damages), так и потери экономики от общего влияния боевых действий (losses). Именно такой подход, например, советуют использовать специалисты Всемирного банка.

В частности, если говорить о категории damages, то такая оценка предусматривает расчет потерь физической инфраструктуры (разрушение жилых домов; коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений), а также оценку финансовой стоимости этих потерь. Всемирный банк советует использовать восстановительный подход. То есть если разрушен жилой дом, то нужно оценивать не его стоимость на момент разрушения, а то, сколько будет стоить построить "с нуля" дом на месте разрушенного.

Оценка losses фактически предполагает расчет "побочных" потерь. Так, полномасштабная военная агрессия против Украины привела к закрытию предприятий, потере сотнями тысяч людей домов и работы, остановке инвестиций, сокращению потребительского спроса. Все это уже привело к падению ВВП. Тут необходимо добавить дополнительные расходы бюджета на оборону и социальную защиту пострадавших. В итоге последствия для экономики по разрушительности не уступают непосредственному уничтожению физической инфраструктуры.

Говоря о последствиях определенных катаклизмов (в данном случае войны), необходимо вычислять и damages, и losses. Только так мы можем получить целостную картину потерь страны от происходящего. В рамках своего проекта "Россия заплатит" КSE фокусируется именно на повреждениях и разрушениях, то есть на части "damages". Мы начали вести расчет повреждений и разрушений в Украине сразу после начала войны, и с самого начала делали это очень небольшой командой. На сегодняшний день над проектом работает уже более 20 человек Дарина Марчак Руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute

Фактически их работа состоит из двух частей. Первая — ежедневный анализ публичных данных и сообщений о разрушениях от войны России против Украины. Эксперты KSE проверяют, фиксируют и анализируют сообщения государственных, местных органов власти, глав военных администрации, мэров, ГСЧС, а также сообщения СМИ и простых граждан. При этом параллельно работает запущенный совместно с Офисом президента и МЭРТ сайт damaged.in.ua. Там украинцы могут предоставить свою информацию о повреждении и разрушении наблюдаемых ими зданий.

Вторая часть – определение ориентировочной стоимости поврежденных объектов. Для этого используются несколько методов, поскольку, например, оценка активов на основе публичных данных перестает быть релевантной. Марчак приводит пример Николаева, где уже давно неизвестно точное количество разрушенных домов. По крайней мере, публично.

"Поэтому мы анализируем подходы, применяемые международными организациями, и советуемся с коллегами, какие методы оценки могут быть наиболее релевантными. Таким образом, методология нашей оценки эволюционирует исходя из вызовов, с которыми мы сталкиваемся как исследователи. Прежде всего это отсутствие детальной (или вообще публичной) информации о количестве, стоимости и степени повреждения значительного количества объектов по всей стране", — резюмирует представительница KSE.

В условиях продолжающейся войны действительно практически невозможно дать точную оценку разрушениям. Тем не менее, в KSE говорят, что только за неделю с 10 по 17 марта ущерб увеличился на $8,3 млрд и составил $62,6 млрд, или 1,8 трлн грн. Эта цифра состоит, по меньшей мере, из 411 учебных заведений, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов или их складов, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и других объектов, которые были разрушены или захвачены.

Хотя чиновники называют даже более существенные цифры. Первый заместитель министра экономики Денис Кудин 11 марта отметил: сумма потерь украинской инфраструктуры достигла $119 млрд. По его словам, в городах и селах, где идут боевые действия, экономическая активность снизилась на 75%. На остальной территории страны работает только каждый второй бизнес. Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь отмечал ранее, что общая сумма потерь уже составляет $565 млрд.

Член совета Национального банка Украины Виталий Шапран объясняет, что просто ценой постройки нового здания обойтись не получится. Он приводит в пример ситуацию больниц, где стены и крыша с окнами могут составлять всего 20% от стоимости оборудования реанимационного или кардиологического отделения.

Отдельной темой является потеря жизни и здоровья людей. Если брать аналогию с авиационным страхованием, то жизнь гражданского лица, потерянного в авиационной катастрофе, оценивается в 300 тысяч евро. Плюс утраченное имущество. К этому следует добавить потери бизнеса. Думаю, что разговор о репарациях должен начинаться с 300 до 600 млрд евро. Такой широкий диапазон есть потому, что неизвестно, где остановится агрессор, и точность расчетов – это компетенция нескольких десятков ведомств. Виталий Шапран Член совета Национального банка Украины

С тем, что пока сложно дать более четкую финансовую оценку разрушениям, согласен и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. Он говорит, что сумма ущерба украинской транспортной инфраструктуры колеблется между $50 и $300 млрд. Кроме того, экономист отмечает, что ущерб украинской экономике — от замороженных активов, оставшихся без работы людей и остановленных предприятий — может составлять порядка 30% от ВВП Украины.

Разрушение инфраструктуры или отъезд большого количества людей также являются важными факторами. Плюс не стоит забывать об ущербе, который был нанесен украинской экономике начиная с 2014 года. Ну, и опять же не забываем о деньгах, которые Сбербанк РФ вывел из Украины. Если мы все это сложим, то получим коридор цифр от $500 млрд до одного триллиона долларов. Этот тот объем ущерба, который Россия нанесла Украине. Но это очень приблизительные оценки. Анатолий Амелин Директор экономических программ Украинского института будущего

Очевидно, что сумма ущерба напрямую зависит от продолжительности войны. Об этом свидетельствует, например, вышедший в 2019 году отчет Программы развития ООН (UNDP) по вооруженному конфликту в Йемене. Он длится с сентября 2014 года. В докладе UNDP отмечалось: закончись война в 2019 году, то экономические потери составили бы $89 млрд; завершись она в 2022 году, цифра увеличится до $181 млрд; а если речь будет идти о 2030-м, то общая сумма потерь составит уже о $657 млрд. Какой будет эта прогрессия в Украине, пока сказать сложно. Единственное, что в этом плане остается экономистам и властям, — пристально следить за объемами разрушений.