Украинская экономика несет $2-3 млрд убытков в месяц из-за угрозы вторжения России — ОП

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма оценивает убытки для украинской экономики из-за заявлений о возможности полномасштабного военного вторжения России в 2-3 миллиарда долларов ежемесячно. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2-3 миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок... 2-3 млрд — это потери для экономики. То есть фактически убыток, который мы несем каждый месяц. Но внешняя ситуация может меняться", — отметил Шурма.

Чиновник указал, что такая сумма ежемесячных потерь соответствует уровню стресса для украинской экономики, наблюдающегося с января.

"Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется, и через два месяца таких потерь уже не будет", — добавил Шурма.

По его словам, отдельно есть еще спекулятивное давление "порядка 1,5-2 миллиардов долларов" на финансовые рынки, которое блокирует заимствование денег Украиной и давит на курс гривны.

Замглавы ОП также дал понять, что сумма в 4-5 миллиардов долларов, ранее озвученная президентом Владимиром Зеленским, касается необходимости в кредитных гарантиях для дальнейшего привлечения займов Украиной.

"Мы считаем, что "подушки" в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали... [Это] подушка, чтобы у нас было все нормально с привлечением ресурсов под развитие. Вы же видите объективно: какой инвестор будет принимать решение что-то строить в такой ситуации? Понятно, все ставят проекты на паузу. Не отменяют, но откладывают решения. И внешние кредитные рынки временно закрыты", — отметил он.

Отметим также, что в конце января Шурма сообщал, что Украина собирается взять кредит у Франции на 1 миллиард долларов. В целом же, по его словам, планируется привлечь 3-5 миллиардов долларов льготных кредитов.

При этом середине февраля США объявили, что намерены предоставить Украине до 1 млрд долларов кредитных гарантий.

В свою очередь украинские власти продолжают отрицать готовность России осуществить масштабное вторжение в Украину на фоне все более жестких заявлений западных лидеров о возможности такого сценария.