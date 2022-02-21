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Россия не сформировала ударные группировки, — Резников об угрозе вторжения
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала ТСН, что нападение России не произойдет в самые ближайшие дни.
Он также сказал, что украинская разведка контролирует передвижения российских войск, но "говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, неуместно".
"Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет", — отметил министр обороны.
Он также сказал, что массовая эвакуация жителей ОРДЛО в Россию была постановочной — показательно вывезли несколько тысяч человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля 2022 года. Причем президент США Джозеф Байден заявил, что лидер РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении российских войск в Украину в ближайшие дни.
По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент США Джозеф Байден рассказал западным лидерам, что, по данным разведки, российские войска планируют вторгнуться в Украину с востока, через Донбасс, а также из Беларуси, где продлились совместные военные учения этих стран.