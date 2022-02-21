Россия не сформировала ударные группировки, — Резников об угрозе вторжения

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала ТСН, что нападение России не произойдет в самые ближайшие дни.

"По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована", — сказал Резников.

Он также сказал, что украинская разведка контролирует передвижения российских войск, но "говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, неуместно".

"Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет", — отметил министр обороны.

Он также сказал, что массовая эвакуация жителей ОРДЛО в Россию была постановочной — показательно вывезли несколько тысяч человек.

Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля 2022 года. Причем президент США Джозеф Байден заявил, что лидер РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении российских войск в Украину в ближайшие дни.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент США Джозеф Байден рассказал западным лидерам, что, по данным разведки, российские войска планируют вторгнуться в Украину с востока, через Донбасс, а также из Беларуси, где продлились совместные военные учения этих стран.