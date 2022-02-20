"Запахло порохом": Россия и Беларусь решили продлить совместные военные учения

Россия и Беларусь заявили, что продолжат "проверку сил реагирования", несмотря на то, что российско-белорусские военные учения «Союзная решимость» 20 февраля должны были закончиться. Объясняют это наращиванием военной активности у внешних границ и обострением ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Отмечается, что в ходе учений будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.

"На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. В том числе — третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой эскалации обстановки в Украине", ㅡ заявляют в Минобороны Беларуси.

Кроме того, отмечается, что у границ России и Беларуси "возросла численность непонятных учений и операций".

"В целом, направленность останется неизменной – обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Также он заявил, что Европу целенаправленно "подталкивают к войне".

"В Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне", — заявил Хренин.

Отметим, 10 февраля в Беларуси в приграничных с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией районах начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022". Они должны были закончиться 20 февраля.

Кроме того, 12 февраля в Черное море вошли российские боевые корабли Черноморского флота для "отработки задач обороны". Участие в учениях принимают корабельные силы, морская авиация и подразделения боевых войск.

Также в НАТО заявили, что планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных военных учений.