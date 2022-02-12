В Черное море зашли десятки боевых кораблей РФ для "военных учений"

В Черное море вошли российские боевые корабли Черноморского флота для "отработки задач обороны". Участие в учениях примут корабельные силы, морская авиация и подразделения боевых войск.

Об этом информируют российские СМИ.

Согласно информации ТАСС, корабли Черноморского флота отработают задачи обороны побережья Крымского полуострова и пунктов базирования флота.

"Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова", — сказали в пресс-службе флота.

Для участия в этих учениях привлечено более трех десятков кораблей.

"На различных этапах учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что военные РФ планируют закрыть для судоходства районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля якобы из-за того, что там будут проходить ракетные и артиллерийские учения российского флота.

Из-за заявления о блокировании части акватории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива Украина выразила решительный протест. В украинском МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

После этого Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений. Что касается блокирования судоходства в Черном море, то пока ситуация остается без изменений.

Отметим, в конце января 2022 года Россия уже проводила учения в Черном море, в которых участвовали более 20 кораблей. Они отрабатывали организацию связи, безопасное маневрирование в районах с интенсивным судоходством, противовоздушную оборону в море.

После проведения артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим корабли, и средствам воздушного нападения условного противника российские корабли вернулись в места базирования.