Россия завершила военные учения в Черном море

Россия завершила военные учения в акватории Черного моря. Как говорится в сообщении российского Министерства обороны, отряды боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

"В морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, для совершенствования системы управления и боевой подготовки экипажи кораблей провели тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем.

Далее корабли пройдут плановое техническое обслуживание и пополнят материальные запасы, после чего "продолжат выполнение задач по предназначению".

Напомним, что об этих учениях ЧФ РФ объявила 26 января. В них в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Кроме того, 29 января Россия объявила, что войска и авиация Западного военного округа вернулись в места базирования после плановой проверки войск. При этом в Беларуси в приграничных с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией районах вскоре должны начаться совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022".

Отметим также, что российские учения проводятся на фоне эскалации напряженности ее отношений с США и НАТО, заявляющими последние три месяца о масштабном наращивании войск РФ вблизи границ Украины и подготовке к масштабному вторжению.

Украинская же сторона увеличение такой угрозы публично отрицает, что особенно усилилось в последние дни. Более того, на пресс-конференции 28 января президент Владимир Зеленский уже прямо обвинил США в нагнетании ситуации, что очень негативно сказывается на украинской экономике.