Российские войска прибыли в Беларусь: группировка находится в 40 км от границы с Украиной

В Республику Беларусь с техникой и вооружением вошли первые подразделения войск России, которые должны участвовать в совместном учении "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения Восточного военного округа совершили марш комбинированным способом — своим ходом и железнодорожным транспортом. Они уже находятся на полигонах в Беларуси.

A group of military equipment, both Belarusian and Russian, was spotted in Mozyr and the surrounding area. It’s reported that today a convoy of Russian equipment was moving along the R31 highway from Mozyr towards the village Penki (about 40 km from the border with Ukraine).

1/2 pic.twitter.com/FJgWLTKMxP — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 19, 2022 Российские войска в Беларуси

Первый этап должен продлиться до 9 февраля 2022 года. Он предусматривает переброску и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Республики Беларусь, организацию охраны и обороны государственных и военных объектов страны, проверку готовности ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля и включает совместное учение "Союзная решимость–2022".

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав данные в соцсетях, сообщила, что российская техника расположилась лагерем в непосредственной близости от границ Украины — в районе станции Речица в Гомельской области Беларуси. Оттуда немногим более 40 километров до Черниговской области Украины и 90 километров до Киевской области. Причем российских военных обнаружили в районе, где нет полигонов, которые заявлены для учений.

В Кремле также заявили, что не будут обсуждать требования США об отводе военных подразделений от границы с Украиной и "возвращении войск" в казармы. А Сенат США опубликовал законопроект о введении санкций против России в случае вторжения российских войск в Украину. В санкционный список отдельно попали президент РФ Владимир Путин и другие представители верхушки власти.

В проекте санкций также российские банки. Против них должны будут ввести ограничительные меры в течение 30 дней после возможного полномасштабного вторжения. Помимо этого, документ предполагает введение санкций против внешнего долга РФ и российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что еще в декабре договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно провести внеплановые учения "на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси".