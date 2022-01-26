Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира, обогнав Польшу и Канаду

Украинская армия в 2022 году поднялась на три позиции вверх в мировом рейтинге военной мощи, заняв 22 место из 140 стран.

Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022.

В 2021 году украинская армия занимала 25 место. Поднявшись на три строчки вверх, Украина обогнала по военной мощи Канаду, Польшу и Швецию.

За год украинская армия улучшила показатель "Индекс силы" (PwrIndx), который в 2022 году составил 0,3266. В 2021 году этот индекс был 0,4396, в 2020 году — 0,4457. Уточняем, что "Индекс силы" 0,0000 считается "идеальным".

Среди 35 стран Европы армия Украины заняла шестое место по военной мощи. В военном плане самой сильной в регионе оказалась армия Франции (1-е место), за ней идут Великобритания (2-е место) и Италия (3-место).

Мировой рейтинг военной мощи возглавляют армии США, России и Китая, которые заняли первое, второе и третье место соответственно.

Уточняем, индекс Global Firepower – это мировой рейтинг военной мощи, который составляют с 2006 года. Он включает 140 стран мира. Рейтинг основан на базе более 50 индивидуальных факторов, формирующих рейтинг страны.

Стоит отметить, что украинская армия стремится к стандартам НАТО. Для этого, в частности, регулярно проводятся учения под руководством украинских инструкторов с помощью наблюдателей-тренеров из вооруженных сил стран альянса. Накануне такое учение запланировали во Львовской области.

Кроме того, ВСУ получают на вооружение современную технику, оборудование и т.д. Так, 25 января в Украину прибыла третья партия международной технической помощи от США для Вооруженных сил.

Предыдущие две партии Украина получила 22 и 23 января. Первый раз военная помощь включает в себя почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для ВСУ на линии фронта.

Во второй раз Украина получила более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности.