Украина получила третью партию летального вооружения от США

В Украину вечером 25 января прибыла третья партия международной технической помощи от США для Вооруженных сил. В этот раз доставили современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Третью партию также доставили самолетом в международный аэропорт "Борисполь". Его встретили представители Минобороны и американского посольства.

В этот раз США отправили в Украину военную помощь на сумму 200 миллионов долларов. Известно, что в Украину, в том числе, доставили 300 противотанковых ракет Javelin.

При этом использовать это вооружение будут только для защиты, заявляли ранее в Миноборорны.

Предыдущие две партия Украина получила 22 и 23 января. Первый раз военная помощь включает в себя почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для ВСУ на линии фронта.

Во второй раз Украина получила более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности.

Кроме того, США разрешили своим союзникам поставлять оружие Украине. Первыми решили воспользоваться этим правом страны Балтии, которые уже официально заявили, что отправят противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты других видов.

США продолжают оказывать военную помощь Украине, в том числе и финансовую. В то же время Госдеп США разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать из Украины членов семей сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.