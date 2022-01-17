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Во Львовской области ВСУ проведут военные учения по стандартам НАТО
В феврале во Львовской области пройдут военные учения по стандартам НАТО. Для участия в совместных с военнослужащими ВСУ маневрах в регион прибудут пограничники из Одесской области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Учения будут проходить с февраля по апрель. В них примут участие военные пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ.
"Украинские военные будут тренироваться по стандартам НАТО для получения лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и взаимосовместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса", — рассказали в Госпогранслужбе.
Военных будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров из вооруженных сил стран НАТО. Во время подготовки ВСУ используют имитационные системы моделирования боевых действий типа JCATS.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Военные учения по стандартам НАТО начали проводить несколько лет назад. С 2020 года действовать и взаимодействовать по стандартам НАТО научились пограничные комендатуры быстрого реагирования Измаильского, Сумского, Харьковского и Львовского пограничных отрядов.
"Эти подразделения также участвовали в международных учениях Sea-Breeze, Rapid Trident и других мероприятиях, направленных на повышение боеготовности и улучшение взаимосовместимости с другими составляющими сектора безопасности Украины и стран НАТО", — добавили в Госпогранслужбе.
Тем временем вблизи восточных границ Украины российская армия начинает свои военные учения. Маневры со стрельбами начались на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Кроме того, в последнюю неделю в России фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии из Восточной Сибири и с Дальнего Востока на запад, сообщает исследовательская команда Conflict Intelligence Team.
Накануне издание The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что Россия планирует нарастить 100-тысячную группировку войск у границ до 175 тысяч бойцов.