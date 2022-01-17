Во Львовской области ВСУ проведут военные учения по стандартам НАТО

В феврале во Львовской области пройдут военные учения по стандартам НАТО. Для участия в совместных с военнослужащими ВСУ маневрах в регион прибудут пограничники из Одесской области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Учения будут проходить с февраля по апрель. В них примут участие военные пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ.

"Украинские военные будут тренироваться по стандартам НАТО для получения лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и взаимосовместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса", — рассказали в Госпогранслужбе.

Военных будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров из вооруженных сил стран НАТО. Во время подготовки ВСУ используют имитационные системы моделирования боевых действий типа JCATS.

Военные учения по стандартам НАТО начали проводить несколько лет назад. С 2020 года действовать и взаимодействовать по стандартам НАТО научились пограничные комендатуры быстрого реагирования Измаильского, Сумского, Харьковского и Львовского пограничных отрядов.

"Эти подразделения также участвовали в международных учениях Sea-Breeze, Rapid Trident и других мероприятиях, направленных на повышение боеготовности и улучшение взаимосовместимости с другими составляющими сектора безопасности Украины и стран НАТО", — добавили в Госпогранслужбе.

Тем временем вблизи восточных границ Украины российская армия начинает свои военные учения. Маневры со стрельбами начались на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Кроме того, в последнюю неделю в России фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии из Восточной Сибири и с Дальнего Востока на запад, сообщает исследовательская команда Conflict Intelligence Team.

Накануне издание The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что Россия планирует нарастить 100-тысячную группировку войск у границ до 175 тысяч бойцов.