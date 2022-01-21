На случай внезапного изменения обстановки: ВСУ провели военные учения возле Крыма (ВИДЕО)

На полигоне в Херсонской области военные, несущие боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, провели тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши на случай наступательной операции.

Военные провели боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

"Подобные тренировки в группировке войск, которая подчинена нашему командованию, проходят регулярно. Именно поэтому военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, своевременно реагируя на все возможные угрозы", — рассказал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Во время этих учений военные работали с реактивной батареей — развернули в боевой порядок и выполнили мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

Тактические учения реактивной батареи провели с целью отработать слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.

Тем временем Россия собирается проводить военные учения на территории Беларуси возле границы с Украиной.

Официально никто не говорит о гонке вооружений, но западные лидеры предупреждают о возможном вторжении России в Украину, в том числе со стороны Крыма. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не паниковать из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину.

Гарант пообещал, что в стране будет все спокойно весь 2022 год, добавив, что ВСУ в курсе ситуации на границах и держат все под контролем.