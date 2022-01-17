Лукашенко анонсировал в феврале военные учения с РФ у границы с Украиной, "стягивающей националистов-радикалов"

Александр Лукашенко заявляет, что Украина наращивает контингент силовых структур у границы с Беларусью, что его настораживает. Об этом он сказал, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, передает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны", — заявил фактический руководитель соседней страны.

По его словам, в рамках наращивания таких сил Украиной в ходе спецоперации "Полесье" в приграничье выведено до 10 тысяч украинских военнослужащих "под видом того, что будут бороться с мигрантами".

"Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут! Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", — добавил Лукашенко.

В целом, по его словам, динамика такова, что идет наращивание военного контингента на границах страны: по последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение.

"Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока, который сейчас в переговорах телепается с Россией: хотят — действительно, Россия права — замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаем вопрос: зачем?" — сказал Лукашенко.

По словам политика, вывод из таких наблюдений может быть только один: эти страны готовятся "к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному".

"На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих США. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете? Отдельные "горячие головы" уже открыто призывают к войне. Мы слышим эти заявления", — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что "в этой непростой обстановке" с президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре договорился совместно провести внеплановые учения "на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси".

"Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", — заявил он.

По словам Лукашенко, министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного учения двух армий. Начнутся маневры в феврале, но точная дата еще определяется.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", — поручил он.

В свою очередь, как сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, начальник главного оперативного управления Павел Муравейко, совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России получило название "Союзная решимость - 2022".

Напомним, что в начале декабря Лукашенко заявил, что после Нового года наступит некая "очень большая развязка от Черного до Балтийского моря". Вскоре белорусское Министерство иностранных дел заявило, что страна готова разместить российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО".

Впоследствии Россия провела 10 и 12 января переговоры с НАТО с США по предложенным ею 17 декабря соглашениям о гарантиях взаимной безопасности, которые не увенчались каким-либо публичным дипломатическим успехом. Среди прочего Россия требует дать четкие гарантии невступления в альянс в будущем Украины и Грузии, в чем НАТО и США категорически отказывают.

При этом российское руководство в качестве ответа на провал переговоров с НАТО анонсировало развертывание военной техники, однако в каких именно странах и регионах, пока не заявлялось. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков, проводивший указанные переговоры, не стал исключать, что таковыми могут оказаться Куба и Венесуэла.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что провал переговоров с Россией грозит новым военным конфликтом в Европе, потому эти переговоры следует продолжать далее.