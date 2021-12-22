Лукашенко грозит ограничить транзит товаров между Украиной и Литвой

Беларусь может ограничить транзит в торговле Литвы и Украины. Такой шаг может стать ответом на запрет Вильнюса транзита белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт.

Об этом сообщает белорусское государственное агенство "БЕЛТА".

"И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы", — заявил Александр Лукашенко.

По его мнению, здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на "всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту".

"Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже", — добавил Лукашенко.

Напомним, 2 декабря 2021 года США, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси.

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет Украиной. По его словам, "стать такой, как Украина", от Беларуси требует Запад.

Кроме этого, Александр Лукашенко заявил, что в начале января стоит ожидать серьезного изменения ситуации в пространстве от Черного до Балтийского моря.