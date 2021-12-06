Ответ на санкции: Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Великобритании

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

"В качестве мер в ответ на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, с целью защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, которые применяют незаконные антибелорусские санкции", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, теперь внутренний рынок будут наполнять только "товарами из дружественных стран".

Также в МИД Белоруси подчеркнули, что такие меры могут быть отменены, если ЕС, США пересмотрят свою позицию и отменят санкции.

Также сообщается, что будут предприняты шаги в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского Союза и Великобритании в ответ на санкции против белорусской авиационной отрасли.

Кроме того, расширены списки лиц, чей въезд на территорию Беларуси нежелателен.

Напомним, 2 декабря 2021 года США, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси.

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