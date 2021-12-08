Украина отменила 35-процентную пошлину на авто из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле отменила свое решение от 16 апреля 2021 года, которым автомобили из Беларуси облагались защитной пошлиной в 35%. Это решение опубликовала газета "Урядовий Кур'єр", и оно вступило в силу.

Защитную пошлину ввели по жалобе ассоциации "УкрАвтоПром"— она не имела отношения к политическим санкциям против режима Лукашенко.

Беларусь приняла ответные меры и ввела лицензирование украинских товаров, в список которых попала традиционная продукция украинского экспорта: керамическая плитка, радиаторы, обои, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, соки, кондитерские изделия, пиво. В результате украинские товары были вытеснены с белорусского рынка.

Как сообщает "Европейская правда", Беларусь гарантировала отмену лицензирования в течение недели после отмены защитной пошлины на ввоз в Украину белорусских автомобилей.

Правда, в Минске анонсировали введение новых ограничительных мер. Среди них запрет на импорт товаров из стран, применивших санкции против Беларуси. По словам собеседника издания, близкого к правительству, руководство гарантирует разграничить политические санкции с торговыми отношениями. Если же Минск не выполнит свои гарантии, то Киев может оперативно вернуть 35-процентную защитную пошлину на белорусские автомобили.

Напомним, под действие 35%-пошлины попадали белорусские автобусы и грузовые автомобили с дизельными двигателями и массой от пяти тонн. Она действовала также на спецтехнику: автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские. Пошлина была введена в апреле 2020 года из-за того, что «правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств».

Но в ноябре 2021 года Верховный Суд Украины приостановил применение 35%-ной спецпошлины к поставкам габаритных автомобилей из Беларуси ввиду наличия признаков ее очевидной противоправности.