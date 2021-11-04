Верховный Суд подтвердил противоправность применения спецпошлин на белорусские автомобили

Верховный Суд признал законными решения судов предыдущих инстанций о необходимости приостановить применение 35%-ной спецпошлины к поставкам габаритных автомобилей из Беларуси по решению Межведомственной комиссии по международной торговле №486/2021/4411-03, ввиду наличия признаков его очевидной противоправности. Соответствующее решение Верховный Суд принял 1 ноября 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе известной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы дистрибьютора грузовых автомобилей МАЗ на территории Украины — Торговый Дом "МАЗ-Украина".

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Напомним, что 16 апреля 2021 года Межведомственная комиссия по международной торговле применила специальную пошлину на уровне 35% к импорту в Украину автобусов, троллейбусов, грузовых автомобилей, самосвалов, автомобилей специального назначения происхождением из Республики Беларусь.

Решение МКМТ № 486/2021/4411-03 "Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины — предприятий автомобилестроения и применения адекватных ответных мер" вступило в силу 22 апреля.

Торговый Дом "МАЗ-Украина" обжаловал решение МКМТ в суде. В качестве обеспечения иска 6 мая 2021 года Окружной административный суд г. Киева приостановил действие решения МКМТ в части введения специальной пошлины. Определение суда первой инстанции 5 июля 2021 года было оставлено в силе Шестым апелляционным административным судом.

Верховный Суд, рассматривая данное дело, согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что спецпошлины применены МКМТ в нарушение обязательств Украины по Договору о зоне свободной торговли и с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

В решении Верховного Суда отмечается, что "суды предыдущих инстанций установили наличие достаточных весомых оснований для сомнения в правомерности обжалуемого решения №486/2021/4411-03 […], что указывает на наличие очевидных признаков противоправности обжалуемого решения".

"Спорное решение спровоцировало ответные меры белорусской стороны, которая увидела в этом системность действий, направленных на нарушение условий свободной торговли, — отмечает партнер, руководитель практики международной торговли "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко. — В итоге под ответные ограничения Беларуси попали украинские товары, производимые 10 отраслями, стоимостью свыше 100 млн долл. США в год. Мы надеемся, что данное судебное решение подтолкнет Межведомственную комиссию по международной торговле разблокировать торговый конфликт и обеспечить доступ к внешнему рынку украинским экспортерам".