Украина ввела спецпошлину на импорт белорусских автобусов и грузовиков

Межведомственная комиссия по международной торговле установила специальную пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Республики Беларусь.

Об этом говорится в заявлении Комиссии, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

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В заявлении отмечается, что Украина установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси.

"Было установлено, что правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.

"Такие действия противоречат статьям 5 и 6 Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (СНГ), статьи 2 Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года и считаются дискриминационными и недружественными действиями в понимании положений Закона и Порядка", — сказано в сообщении.

По информации Комиссии, спецпошлина применяется с момента вступления в силу решения Комиссии и к установлению факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины.

Под действие 35%-пошлины попадают автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более), грузовики с дизельными двигателями и массой 5 — 20 тонн и более 20 тонн (исключение — автомобильных шасси).

Также пошлина будет действовать на спецтехнику (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские).

Решение Межведомственной комиссии по международной торговле вступает в силу через 10 дней со дня опубликования заявления.

Напомним, в начале апреля городские власти Львова решили отказаться от закупки 100 автобусов производства белорусского Минского автозавода.

Одновременно с этим делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе после карантина решила не ехать на переговоры в Минск, где они проходили ранее.

Источник фото: Depositphotos.