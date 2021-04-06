"Финансировать белорусский режим не имеем права": Львов отказался от закупки 100 МАЗов

Власти Львова решили отказаться от закупки 100 автобусов производства белорусского Минского автозавода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Андрей Садовой.

"Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский инвестиционный банк. Почему победил МАЗ? Все просто: Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов", — отметил он.

По словам Садового, Львов обращается к ЕИБ с просьбой провести тендер на 100 новых автобусов повторно.

"Революция и развитие демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права. В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться?" — написал он.

Кроме того, мэр призвал Кабинет министров ввести или пошлины на закупку общественного транспорта за рубежом, "поскольку его можно приобрести и в Украине", а мэров других украинских городов, которые также стоят перед таким выбором, выбирать именно национального производителя.

Напомним, в январе Садовой написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором просил "в связи с происходящими в Беларуси событиями" официально разъяснить, не подпадают ли закупки продукции МАЗа под санкционные ограничения и не противоречат ли внешней политике Украины.

При этом он ссылался на выводы независимых консультантов ЕИБ, финансирующего программу по закупке гортранспорта в Украине, согласно которым, самые выгодные условия предложило ООО "Евромаз" по автобусам МАЗ-203.

В ответ Луцкий автосборочный завод компании "Богдан Моторс" выразил удивление заявлением Садового о том, что на тендере на закупку городом 100 автобусов самым выгодным оказалось предложение МАЗа, а вовсе не его. По заявлению предприятия, реализация тендера откладывалась по разным причинам на тот момент уже в течение восьми месяцев.