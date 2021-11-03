Политика 1 час назад

Верховный суд устранился от оценки отстранения Тупицкого, пока его оценивает КСУ

Отмечается, что решение принято по ходатайству представителя Зеленского

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Верховный суд 2 ноября остановил производство по делу об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда указом президента Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года, до вступления в законную силу решения самого КС, где этот указ был обжалован 49 депутатами Верховной Рады.

Как говорится в сообщении Верховного суда, с соответствующим ходатайством к нему обратился представитель Зеленского, и суд его удовлетворил.

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Напомним, что в открытии производства по иску об обжаловании первого отстранения Тупицкого Верховный суд отказал 3 февраля. Истец затем подал 26 февраля повторный иск в Верховный суд по тому же указу. 2 марта суд решил оставить его без движения, поскольку это заявление было подано слишком поздно, в связи с чем истцу нужно было объяснить, почему так произошло. В итоге, как выяснилось, Верховный суд этот иск все же принял.

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Иск же по указу Зеленского от 26 февраля о продлении отстранения Тупицкого на месяц суд принял 4 марта, однако впоследствии отложил его рассмотрение до 20 мая. О том, было ли это дело в дальнейшем рассмотрено, публично не сообщалось. При этом, как отметила, сообщая у себя в Telegram о нынешнем решении от 2 ноября нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря, рассмотрение дела о февральском указе было также остановлено.

В начале апреля 49 депутатов Рады из фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность" обратились в КС с просьбой признать не соответствующими Основному закону оба указа Зеленского№607 от 29 декабря 2020 года и №79 от 26 февраля 2021 года, касавшихся отстранения председателя самого КС Тупицкого от должности судьи КС соответственно на два месяца, а затем еще на месяц. КС приступил к рассмотрению дела лишь две недели назад.

Более того, они просят признать неконституционным и указ Зеленского №124 от 27 марта об отмене назначения судьями КС Тупицкого и его коллеги Александра Касминина.

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Последний указ Верховный суд отменил решением своего Кассационного административного суда от 14 июля, однако Зеленский обжаловал это в Большой палате Верховного суда, обладающей полномочиями пересматривать решения КАС ВС. Жалобу Зеленского Большая палата должна рассмотреть 17 ноября.

Напомним также, что в Государственном бюро расследований отреагировали на решение Верховного суда беспрецедентным образом: открыли уголовное производство по факту его вынесения, несмотря на то, что Конституция прямо запрещает привлечение к ответственности судей за принимаемые ими судебные решения, о чем ГБР тут же напомнил сам Верховный суд.

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