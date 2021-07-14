Верховный суд отменил указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС (ДОПОЛНЕНО)

Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского от 27 марта, которым тот отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Об этом говорится в сообщении Верховного суда.

Тот разъяснил, что президент при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности обязан действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, как это установлено статьей 19 Основного закона. При этом основания и порядок увольнения судьи КС определены в статье 149-1 Конституции и статье 20 закона о КС

Отмечается, что реализация полномочий президента относительно формирования состава КС осуществляется путем издания указов о назначении судей КС.

"Другого способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием КС, в частности путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи КС на эту должность), Основным законом не предусмотрены", — объяснили в суде.

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Коллегия судей посчитала необоснованными отсылки ответчика к нормам пункта 17 части 1 статьи 106 Конституции как на правовое основание для подписания спорного указа, поскольку указанные положения Основного закона никоим образом не регламентируют отношения по формированию состава КС, а определяют полномочия президента относительно осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны, а также кадровых военных вопросов, относящихся к его компетенции.

Верховный суд также отмечает, что в оспариваемом указе, что подтверждено и объяснениями представителя президента в судебном заседании, основным мотивом для издания документа послужило то, что Тупицкий и некоторые другие судьи КС голосовали за решение этого суда от 27 октября 2020 года, вследствие которого утратил силу рядом норм антикоррупционного законодательства, что, по мнению Зеленского, привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине и дискредитации государства на международной арене.

Однако коллегия судей, не прибегая к оценке и анализу решения КС, отметила, что издание Зеленским на этом основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи КС является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи КС, который не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставление им выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка.

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Как сообщил ИФ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Зеленский воспользуется правом обжаловать решение Верховного суда в его же Большой палате.

"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение Верховного суда мы не признаем в любом случае. Президент не допустит уничтожения судебной реформы", — заявил он.

По оценке Подоляка, такое решение Верховного суда является проявлением "классической судейской коррупции".

"Потому что данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Без этих законов коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. С этими законами у коррумпированных судей просто нет шансов сохранить влияние", — заявил он.

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По словам советника главы ОП, Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы".

"Однако это точно, что сегодняшнее решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу. Безусловно, Тупицкий как лицо, обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия, должен получить справедливый приговор", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что до отмены назначения Тупицкого Зеленский издавал два указа о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный суд пока решения не принимал.

Такое отстранение инициировал Офис генпрокурора, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. Однако сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором. При этом само дело в конце мая уже передали в суд.

Тем временем еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, назначение которого указом Януковича нынешний глава государства также отменил.

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Более того, глава Офиса президента Андрей Ермак попросил страны "Большой семерки" предложить своих специалистов по конституционному праву, которые могли бы принять участие в работе комиссии по отбору двух судей КС.

10 июня, по информации ИФ, шесть судей КС устроили бунт, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях как председателя КС. Однако самого его физически не пропускают в здание суда еще с 19 января. 3 июня председательствующий в КС Сергей Головатый сообщил, что акты о недопуске Тупицкого составляются каждый раз, когда он приходит на работу.

Причем 29 марта Тупицкий как председатель КС инициировал рассмотрение своего увольнения и увольнения Касминина по процедуре самого суда, распорядившись собрать его судей 12 апреля. Однако по факту КС тогда собраться не смог. Самого Тупицкого тогда в очередной раз не пропустили на работу.