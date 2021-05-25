Дело против Тупицкого передали в суд

Государственное бюро расследований передало в Подольский районный суд Киева обвинительное заключение в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, указ о назначении которого судьей КС распорядился отменить президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Напомним, следствие считает, что в октябре 2018 года Тупицкий из корыстных побуждений и в интересах разыскиваемого ныне бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова совершил подкуп свидетеля.

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Данный свидетель должен был отказаться от дачи показаний или дать заведомо ложные показания по делу о противоправном завладении активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод" (Зугрэс, неподконтрольная ныне часть Донецкой области).

Тупицкому инкриминируют часть 2 статьи 384, а также статью 386 Уголовного кодекса.

Напомним, что 27 марта Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ №513 от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Александра Касминина. Оба судьи ныне обжаловали это решение в Верховном суде.

29 марта Тупицкий как председатель КС распорядился собрать судей КС 12 апреля для принятия решения по увольнению его самого и его коллеги Касминина. Однако по факту КС собраться не смог. В частности, в здание суда в очередной раз не пустили самого председателя суда — такая практика начала осуществляться еще 19 января и продолжается до сих пор.

До отмены назначения Тупицкого Зеленский издавал два указа о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный суд пока решения не принимал, решив продолжить рассмотрение 20 мая.

Такое отстранение инициировал ОГП, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по вышеуказанному делу о подкупе свидетеля. Однако сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором.

Несмотря на спорность ситуации со статусом Тупицкого и Касминина, Зеленский уже поспешил распорядиться организовать конкурс по их замене. Более того, глава Офиса президента Андрей Ермак попросил страны "Большой семерки" предложить своих специалистов по конституционному праву, которые могли бы принять участие в работе комиссии по отбору двух судей КС. Ряд государственных органов в своих официальных сообщениях называют Тупицкого "бывшим председателем КС".