Политика 20 минут назад

Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде отмену Зеленским их назначения в КСУ

Двое судей Конституционного суда решили попробовать подтвердить свой статус через Верховный суд

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда 29 марта поступил иск, в котором оспаривается указ президента Владимира Зеленского №124 от 27 марта в части отмены указа Виктора Януковича №256 от 14 мая 2013 года о назначении истца судьей Конституционного суда.

Как отмечается в сообщении Верховного суда, иску присвоен регистрационный номер дела №9901/96/21.

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В тот же день поступил иск об обжаловании того же указа Зеленского в части отмены указа Януковича №513 от 17 сентября 2013 года о назначении истца также судьей КС. Ему присвоен регистрационный номер дела №9901/97/21.

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Напомним, что указ №256 от 2013 года касался назначения в КС Александра Тупицкого, а №513 — назначения Александра Касминина.

Тем временем сам Тупицкий как глава КС распорядился о созыве 12 апреля специального пленарного заседания суда в связи с изданием Зеленским 27 марта указа об отмене указа его предшественника Януковича о назначении Касминина и самого Тупицкого судьями КС.

Напомним, что Зеленский назвал свое решение результатом аудита указов Януковича. В свою очередь, представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что указ Зеленского об отмене указа Януковича о назначении Тупицкого и его коллеги Касминина является законным и изданным в рамках полномочий президента.

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По его мнению, с 27 марта Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КС для этого не требуется.

Отметим также, что еще 29 декабря 2020 года Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. 26 февраля президент издал второй указ, предусматривающий отстранение Тупицкого с должности судьи КС с 28 февраля еще на один месяц. И первый (безуспешно), и второй указ были также обжалованы в Верховном суде.

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