Указ Зеленского о продлении отстранения Тупицкого обжалован в Верховном суде

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 4 марта получил иск, в котором истец оспаривает указ президента Владимира Зеленского №79 от 26 февраля об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи этого суда с 28 февраля еще на месяц.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, поступивший иск получил регистрационный №9901/57/21.

Напомним, что истец ранее уже обращался с иском в Верховный суд, обжалуя указ Зеленского от 29 декабря 2020 года об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца.

Однако 3 февраля суд отказал в открытии производства, мотивируя решение тем, что иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение истец обжаловал в апелляционном порядке Большой палаты Верховного суда.

Параллельно он подал 26 февраля повторный иск в Верховный суд по тому же указу. Однако 2 марта суд решил оставить его без движения, поскольку это заявление было подано слишком поздно, в связи с чем истцу придется объяснить, почему так произошло.

Имя истца в сообщениях Верховного суда не называется, при этом отметим, что сам КС 30 декабря уже признавал указ Зеленского об отстранении Тупицкого на два месяца юридически ничтожным и не подлежащим исполнению, а также подробно обосновывал тогда свою юридическую позицию на тот момент. В КС тогда заверяли, что Тупицкий продолжит исполнять обязанности судьи.

Однако после недопуска Тупицкого в КС 19 января в секретариате суда заявили, что он отстранен от должности судьи, но все же должен продолжать выполнять административные функции как председатель суда.

При этом 28 января Тупицкий обжаловал в Окружном административном суде Киева действия Управления госохраны по недопуску его к исполнению им полномочий председателя КС. В самом же УГО заявили, что делают это по поручению Госбюро расследований.

В свою очередь, ГБР опубликовало мнение, что Тупицкий вследствие указа Зеленского якобы утратил на два месяца право исполнять обязанности не только судьи, но и председателя КС, а также право заходить в здание КС. В самом указе, однако, ничего об этом не говорилось. Не говорится об этом и во втором указе Зеленского — о продлении отстранения Тупицкого.

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Отметим, что ходатайствовавший о его отстранении Офис генпрокурора, а затем и Зеленский, издавая указ, сослались на статью 154 Уголовного процессуального кодекса, позволяющую отстранять подозреваемых в преступлениях от должностей.

ОГП считает Тупицкого подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля (статья 386 и часть 2 статьи 384 Уголовного кодекса). 28 декабря ОГП направил по почте уведомление о подозрении Тупицкому в связи с его неявкой на процессуальные действия.

Тем не менее сам глава КС настаивает на том, чтобы подозрение ему вручила лично генпрокурор Ирина Венедиктова, как этого требует закон. Считать себя подозреваемым до этого Тупицкий отказывается.

При этом 13 января в Офисе генпрокурора заявили, что не собираются сообщать о подозрению Тупицкому лично, поскольку полагают, что статус подозреваемого у него уже есть.