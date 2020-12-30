КСУ признал ничтожным указ Зеленского об отстранении Тупицкого, он продолжит работу

Конституционный суд сообщает, что его председатель Александр Тупицкий продолжит исполнять обязанности судьи, несмотря на указ президента Владимира Зеленского о его отстранении на два месяца. Как говорится в заявлении КС, президент обязан немедленно отменить данный указ от 29 декабря ввиду его несоответствия Основному закону и, следовательно, юридической ничтожности.

В своем выводе о сложившейся ситуации КС оперирует следующими тезисами:

- Конституция в Украине имеет наивысшую юридическую силу (то есть, выше, чем Уголовный процессуальный кодекс, на который ссылается Зеленский в своем указе);

- согласно Конституции, власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами;

- статус судьи КС определяют Конституция и закон о КС;

- полномочия президента определяются исключительно Конституцией, и она не наделяет его полномочиями по отстранению от должности судьи КС;

- более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КС от должности: в отличие от судей судов общей юрисдикции, в отношении которых может быть принято решение о временном отстранении от правосудия, Основной закон устанавливает лишь основания и порядок увольнения судьи КС, прекращения его полномочий, его задержания и ареста.

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В итоге суд пришел к выводу, что рассматриваемый указ был издан президентом не на основании Конституции и не соответствует ей.

"Издав указ №607 от 29 декабря, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий и применил к судье КСУ меры обеспечения уголовного производства, которые в соответствии с Конституцией и законами Украины не могут быть применены к судьям КСУ", — говорится в заявлении.

КС подчеркивает, что на 3 статьи 154 УПК, на которую ссылается Зеленский, не распространяется на судей КС и ее нельзя применить к ним.

Кроме того, суд подчеркивает еще один аспект: согласно Конституции, все судьи КС имеют единый правовой статус, предусматривающий одинаковые гарантии независимости и неприкосновенности, в том числе основания и порядок приобретения и прекращения полномочий. В частности, они одинаковы для всех судей КС независимо от субъектов их назначения.

При этом наделение одного из таких субъектов назначения (в данном случае — президента) правом "отстранения судьи КС от должности" и отсутствие такого права у двух других субъектов назначения (Верховной Рады и съезда судей) означало бы грубое нарушение этого принципа. Однако именно это и имеет место в случае рассматриваемого указа Зеленского.

Суммарно КС насчитал восемь статей Конституции, которые нарушил Зеленский, подписав указ №607 — это статьи 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149 и 153.

"Указ является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ, посягает на конституционно-правовой статус судьи КСУ. Издание Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи КСУ, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей", — отмечается в сообщении.

Суд напоминает, что за такие деяния в Украине предусмотрена уголовная ответственность: они прописаны в статье 344 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и статье 376 (вмешательство в деятельность судебных органов).

Кроме того, статья 60 Конституции говорит, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы, а за их исполнение также наступает юридическая ответственность.