Тупицкий распорядился собрать судей КСУ для решения по его увольнению

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий распорядился о созыве специального пленарного заседания КС, которое должно начаться в 12 апреля в 12:00.

Как говорится в опубликованном на Facebook-странице суда распоряжении, посвящено оно будет рассмотрению вопроса об увольнении с должностей судей КС Александра Касминина и самого Тупицкого в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским 27 марта указа об отмене указа его предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КС.

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Напомним, что Зеленский назвал данное решение результатом аудита указов Януковича. В свою очередь, представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что указ Зеленского об отмене указа Януковича о назначении Тупицкого и его коллеги Касминина является законным и изданным в рамках полномочий президента.

По его мнению, с 27 марта Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КС для этого не требуется.

Отметим, что 29 декабря 2020 года Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца.

26 февраля президент издал второй указ, предусматривающий отстранение Тупицкого с должности судьи КС с 28 февраля еще на один месяц. И первый (безуспешно), и второй указ были обжалованы в Верховном суде.

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Ходатайствовавший об отстранении Тупицкого Офис генпрокурора, а затем и Зеленский, издавая указ, ссылались на статью 154 Уголовного процессуального кодекса, позволяющую отстранять подозреваемых в преступлениях от должностей.

ОГП считает Тупицкого подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля (статья 386 и часть 2 статьи 384 Уголовного кодекса). 28 декабря ОГП направил по почте уведомление о подозрении Тупицкому в связи с его неявкой на процессуальные действия.

Тем не менее сам глава КС настаивает на том, чтобы подозрение ему вручила лично генпрокурор Ирина Венедиктова, как этого требует закон. Считать себя подозреваемым до этого Тупицкий отказывается.

При этом 13 января в Офисе генпрокурора заявили, что не собираются сообщать о подозрению Тупицкому лично, поскольку полагают, что статус подозреваемого у него уже есть.

Сам КС еще 30 декабря, на следующий день после указа об отстранении Тупицкого, уже признавал этот документ юридически ничтожным и не подлежащим исполнению, а также подробно обосновывал тогда свою юридическую позицию на тот момент. В КС тогда заверяли, что Тупицкий продолжит исполнять обязанности судьи.

Однако по факту Тупицкого перестали пускать в здание КС сотрудники Управления госохраны. В самом же УГО заявили, что делают это по поручению Госбюро расследований. В свою очередь, ГБР опубликовало мнение, что Тупицкий вследствие указа Зеленского якобы утратил право исполнять обязанности не только судьи, но и председателя КС, а также право заходить в здание КС. В самом указе, однако, ничего об этом не говорилось, как не говорилось об этом и указе о продлении отстранения Тупицкого.