Политика 1 час назад

Назначенные в КСУ Януковичем лица могут отправляться на заслуженный отдых — Зеленский

Основанием для увольнения Тупицкого стала поддержка им аннексии Крыма

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Отмена назначений судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина является результатом аудита указов беглого президента Украины Виктора Януковича.

Так прокомментировал свое решение по судьям КСУ действующий глава Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По его словам, соответствующий аудит был проведен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича — от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", — заявил Зеленский.

При этом глава государства отметил, что если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что "лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".

В свою очередь представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский рассказал, что в марте 2014 года Тупицкий при рассмотрении в КСУ дела о конституционности "крымского референдума" не поддержал решение коллег-судей о его незаконности и написал особое мнение.

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"С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отображает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. В данном случае Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора", — отметил Вениславский.

Кроме того, глава КСУ, по мнению представителя президента, незаконно оформил покупку участка в Крыму, чем способствовал легализации аннексии полуострова.

"Все это в совокупности абсолютно дает право говорить, что действия господина Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета", — сказал он.

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Вениславский считает указ Зеленского об отмене указа Януковича о назначении Тупицкого и его коллеги-судьи Александра Касминина законным и изданным в рамках полномочий президента.

По его мнению, с 27 марта 2021 года Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ для этого не требуется.

Ранее Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

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