Верховный суд отложил рассмотрение иска по обжалованию продления отстранения Тупицкого

Кассационный суд в составе Верховного суда отложил до 20 мая слушание дела по иску об обжаловании указа президента Владимира Зеленского №79 от 26 февраля об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда еще на месяц после двухмесячного отстранения по указу, изданному 29 декабря 2020 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию из Верховного суда. Отмечается, что заседание отложено до 12:00 20 мая.

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В суде также отметили, что в ходе заседания 13 апреля в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен Офис генерального прокурора.

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Напомним, в открытии производства по иску об обжаловании первого отстранения Тупицкого Верховный суд отказал 3 февраля. Истец затем подал 26 февраля повторный иск в Верховный суд по тому же указу. Однако 2 марта суд решил оставить его без движения, поскольку это заявление было подано слишком поздно. Иск же по указу о продлении отстранения Тупицкого суд принял.

Отметим также, что впоследствии Зеленский указом №124 от 27 марта и вовсе отменил указы своего предшественника Виктора Януковича от 2013 года, которыми судьями КС были назначены Тупицкий и его тезка Касминин. Оба они также обжаловали это решение в Верховном суде.

49 депутатов Верховной Рады, представляющие "Европейскую солидарность" и "Батькивщину" просят КС признать не соответствующими Основному закону оба упомянутых выше указа Зеленского - №607 от 29 декабря 2020 года и №79 от 26 февраля 2021 года, касавшихся отстранения председателя самого КС Тупицкого от должности судьи КС соответственно на два месяца, а затем еще на месяц.

Отметим, что ходатайствовал о его отстранении именно Офис генпрокурора, ссылавшийся на статью 154 Уголовного процессуального кодекса, позволяющий отстранение от должностей подозреваемых в совершении преступлений.

В то же время в КС тогда выступили с заявлением, что соответствующий указ Зеленского юридически ничтожен и не подлежит исполнению, в том числе потому, что ни у президента по Конституции нет полномочия отстранять судей КС, ни самого понятия отстранения таких судей не существует, ни потому, что судьи КС в целом имеют разный субъект назначения (президент, Верховная Рада и съезд судей), но при этом должны иметь равные права, что исключает применение только к некоторым из них (назначенным президентом) статьи 154 УПК.

Напомним, что 28 декабря ОГП направил по почте уведомление о подозрении Тупицкому в связи с его неявкой на процессуальные действия. Отмечалось, что с момента отправления уведомления о подозрении глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в даче заведомо ложных показаний свидетелем (статья 386 и часть 2 статьи 384 Уголовного кодекса) по делу, открытому еще 2 апреля 2013 года.

Тем не менее сам глава КС настаивает на том, чтобы подозрение ему вручила лично генпрокурор Ирина Венедиктова, как этого требует закон. Считать себя подозреваемым до этого Тупицкий отказывается. В то же время 13 января в Офисе генпрокурора заявили, что не собираются сообщать о подозрении Тупицкому лично, поскольку полагают, что статус подозреваемого у него уже есть.