КС не смог собраться на заседание по увольнению Тупицкого и Касминина

Конституционный суд не смог собраться в понедельник на специальное пленарное заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским указа, предусматривающего отмену их назначения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник. "Специальное пленарное заседание не состоялось из-за отсутствия судей на заседании", — сообщил он, не уточнив каких-либо подробностей.

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Телеканал "Прямой" в эфире показал, как Тупицкий пытается пройти в здание суда, а сотрудники Управления Госохраны не впускают его.

"В настоящее время при всем уважении я не могу Вас пропустить", — сказал сотрудник УГО Тупицкому, не указав при этом причины недопуска.

Тупицкий же отметил, что таким образом охрана срывает запланированное судебное заседание, напомнив, что лично подписал распоряжение о созыве заседания.

"Вы сейчас запрещаете выполнить указа президента… Назначено специальное пленарное заседание по выполнению указа президента. Я как законопослушный человек… как глава КС назначил специальное пленарное заседание, чтобы судьи решили тайным голосованием. Я готов принять участие в заседании, чтобы определилась судьба — уволят или не уволят", — подчеркнул он.

После недопуска в здание суда Тупицкий уехал.

Напомним, 29 марта он распорядился собрать судей КС 12 апреля для принятия решения по увольнению его самого и его коллеги Касминина.

Упомянутым указом №124 от 27 марта Зеленский отменил указ №256 президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ №513 от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Касминина.

Президент назвал данное решение результатом аудита указов Януковича. В свою очередь, представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что указ Зеленского является законным и изданным в рамках полномочий президента. По его мнению, с 27 марта Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КС для этого не требуется.

Отметим также, что ранее, 29 декабря 2020 года Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. 26 февраля президент издал второй указ, предусматривающий отстранение Тупицкого с должности судьи КС с 28 февраля еще на один месяц. И первый (безуспешно), и второй указ были обжалованы в Верховном суде.