Зеленский распорядился начать конкурс для замены Тупицкого и Касминина

Президент Владимир Зеленский распорядился создать конкурсную комиссию для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает президент. Об этом говорится в указе главы государства №167 от 20 апреля.

Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку президент поручил внести в десятидневный срок предложения по персональному составу такой конкурсной комиссии.

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При этом Зеленский распорядился признать утратившим силу указ его предшественника Петра Порошенко №306 от 4 октября 2017 года о персональном составе такой комиссии, в которую вошли Владимир Буткевич, Михаил Микиевич, Николай Онищук, Светлана Серегина и Анна Сухоцкая.

Таким образом, Зеленский дал понять, что не считает более судьями КС его председателя Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее такое разъяснение давал лишь представитель президента в КС Федор Вениславский, а сам президент заявил, что данные судьи "могут отправляться на заслуженный отдых".

Напомним, что указом №124 от 27 марта Зеленский отменил указ №256 президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ №513 от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Касминина. Спустя шесть лет, 17 сентября 2019 года, КС избрал Тупицкого своим председателем. Оба судьи ныне обжаловали отмену своего назначения в Верховном суде.

29 марта Тупицкий в связи с указом Зеленского распорядился собрать судей КС 12 апреля для принятия решения по увольнению его самого и его коллеги Касминина. Однако по факту КС собраться не смог. В частности, в здание суда в очередной раз не пустили самого председателя суда — такая практика начала осуществляться еще 19 января и продолжается до сих пор.

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Отметим, что в Управлении госохраны ранее заявили, что делают это по поручению Госбюро расследований. В свою очередь, ГБР опубликовало мнение, что Тупицкий вследствие прежнего указа Зеленского о его отстранении якобы утратил право исполнять обязанности не только судьи, но и председателя КС, а также право заходить в здание КС. В самом указе, однако, ничего об этом не говорилось.

Всего же до отмены назначения Тупицкого Зеленский издавал два указа о его отстранении от должности судьи — сперва на два месяца, а затем на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный суд пока решения не принимал, решив продолжить рассмотрение 20 мая.

Напомним также, что сам КС 30 декабря 2020 года уже признавал указ Зеленского об отстранении Тупицкого на два месяца юридически ничтожным и не подлежащим исполнению, а также подробно обосновывал свою юридическую позицию на тот момент, однако сделано это было не в рамках процедуры конституционного производства, которая была бы юридически обязывающей.

В КС отмечали, что у президента по Конституции нет полномочия отстранять судей КС, равно как самого понятия отстранения таких судей не существует, а также что судьи КС как таковые имеют разный субъект назначения (президент, Верховная Рада и съезд судей) и при этом должны иметь равные права, что исключает применение только к некоторым из них (назначенным президентом) статьи 154 Уголовного процессуального кодекса, которой мотивировал свое решение Зеленский. Данная статья позволяет отстранять подозреваемых в преступлениях от должностей.

Однако после недопуска Тупицкого в КС 19 января в секретариате суда заявили, что он отстранен от должности судьи, но все же должен продолжать выполнять административные функции как председатель суда. Такая позиция впоследствии повторялась со стороны КС, несмотря на первоначальное заявление о ничтожности указа Зеленского.

Офис генпрокурора, ходатайствовавший о применении к Тупицкому статьи 154 УПК, считает его подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля (статья 386 и часть 2 статьи 384 Уголовного кодекса). 28 декабря ОГП направил по почте уведомление о подозрении Тупицкому в связи с его неявкой на процессуальные действия.

Тем не менее сам глава КС настаивает на том, чтобы подозрение ему вручила лично генпрокурор Ирина Венедиктова, как этого требует закон. Считать себя подозреваемым до этого Тупицкий отказывается.

При этом 13 января в Офисе генпрокурора заявили, что не собираются сообщать о подозрении Тупицкому лично, поскольку полагают, что статус подозреваемого у него уже есть.